زغدود: “الفوز على المولودية يساعدنا على التحضير للمباريات المقبلة” !

أشاد “منير زغدود” مدرب إتحاد العاصمة، بعزيمة لاعبيه الذين حسموا الداربي أمام “مولودية الجزائر” في ثمن نهائي كأس الرابطة.

وقال “زغدود” في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: “الحمد لله على هذا الفوز الذي سيساعدنا على التحضير للمباريات المقبلة”.

وأضاف: “أولا الفوز كان صعبا ضد فريق جيد الذي لديهم لاعبين مميزين وكانوا أكثر جاهزية”.

وتابع: “استغلنا الفرص التي أتيحت لنا، خاصة في لقطة الهدف الأول بالرغم من الضغط الذي فرضه الفريق الخصم”.

وختم كلامه: “سجلنا الهدف الثاني القاتل وهذا الفوز يجعل المعنويات مرتفعة”.