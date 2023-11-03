زغدود: “المباريات التحضيرية لا يمكنها تعويض المنافسة الرسمية”

تحدث مدرب اتحاد بسكرة، منير زغدود، عن فترة توقف البطولة، مبديا تأثيرها بصفة متباينة على الأندية الوطنية.

وصرح زغدود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “فترة توقف البطولة ساعدنا، كوننا استعدنا بعض اللاعبين المصابين، وتمكنا من تأهيل بعض الأسماء الجديدة”.

كما أضاف: “توقف المنافسة الرسمية لشهر كامل ليس سهلا، وحتى المباريات التحضيرية لا يمكنها تعويض المنافسة الرسمية”.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن أمس الخميس، عن استئناف المنافسة الرسمية يوم 10 نوفمبر الجاري، بعد توقفها لشهر كامل.