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الرياضة

زغدود: “حظوظنا قائمة لانهاء الموسم في البوديوم”

بقلم كريم.تيغرمت
زغدود: “حظوظنا قائمة لانهاء الموسم في البوديوم”
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أبدى مدرب اتحاد العاصمة، منير زغدود تفاؤله في قدرة فريقه على إنهاء الموسم الجاري ضمن ثلاثي مقدمة الترتيب.

وصرح زغدود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “البوديوم لازال متاحا، حيث تبقت أربع مباريات، ما يعني 12 نقطة متاحة أمامنا”.

وأضاف: “صحيح أن المباريات المتبقية من عمر البطولة ستكون جد صعبة، لكن سنلعب حظوظنا لآخر دقيقة”.

وتتابع منير زغدود: “أضن أننا قدمنا مشوار مشرف إلى حد الآن، أين نلعب البوديوم، وأخرجنا الفريق من الأزمة التي كان يمر بها، وكل هذا جاء بفضل العزيمة والعمل”.

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