زغدود: “حظوظنا قائمة لانهاء الموسم في البوديوم”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى مدرب اتحاد العاصمة، منير زغدود تفاؤله في قدرة فريقه على إنهاء الموسم الجاري ضمن ثلاثي مقدمة الترتيب.
وصرح زغدود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “البوديوم لازال متاحا، حيث تبقت أربع مباريات، ما يعني 12 نقطة متاحة أمامنا”.
وأضاف: “صحيح أن المباريات المتبقية من عمر البطولة ستكون جد صعبة، لكن سنلعب حظوظنا لآخر دقيقة”.
وتتابع منير زغدود: “أضن أننا قدمنا مشوار مشرف إلى حد الآن، أين نلعب البوديوم، وأخرجنا الفريق من الأزمة التي كان يمر بها، وكل هذا جاء بفضل العزيمة والعمل”.
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