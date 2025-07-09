زغدود: “شرف لي تدريب نجم بن عكنون وهدفنا الأول ضمان البقاء”

أبدى المدرب منير زغدود، سعادته بالثقة التي حظي بها من مسؤولي نجم بن عكنون، بتعيينه مدربا للفريق، كاشفا في ذات الوقت أهدافهم في الموسم الجديد.

وصرّح المدرب زغدود، عقب ترسيم تعيينه مدربا لنجم بن عكنون: “شرف لي تولي تدريب فريق نجم بن عكنون”.

كما أضاف: “هذا النادي علاقتي معه قديمة وجيدة، واليوم نِلت فرصة تدريبه وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بتقديم الإضافة اللازمة”.

وتابع المدرب الجديد لفريق نجم بن عكنون، منير زغدود: “هدفنا الأول هو ضمان البقاء، وهذا الأمر لن يكون سهلاً”.