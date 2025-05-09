زغدود: “على المنتخب المحلي خوض مباراة غامبيا بجدية وعدم التساهل مع المنافس”

تحدث المدرب الجزائري، منير زغدود، عن المنتخب الوطني للمحليين، ومباراة العودة التي ستجمعهم بنظيرهم من غامبيا، لحساب الدوري التصفوي الأخير المؤهل لمنافسة “الشان”.

وصرح زغدود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “يجب أخذ المباراة غامبيا، بكل جدية من طرف العناصر الوطنية، وعدم التساهل مع المنافس”.

كما أضاف: “حظوظ الفريقين في التأهل لـ”الشان” تبقى متساوية، بالنظر لنتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي”.

وتابع منير زغدود: “على لاعبي منتخبنا المحلي، اظهار تركيز، وحضور معنوي، مع احترام المنافس، لتفادي أي مفاجآت”.