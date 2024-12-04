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الرياضة

زغدود: “علينا العمل على إعادة الثقة للاعبين وهدفنا ضمان البقاء”

بقلم كريم تيغرمت
زغدود: “علينا العمل على إعادة الثقة للاعبين وهدفنا ضمان البقاء”
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شدد المدرب الجديد لنادي أولمبيك أقبو، منير زغدود، على ضرورة اعادة الثقة للاعبيه، كما كشف بأن هدفهم في هذا الموسم هو ضمان البقاء.  

وصرح زغدود، للصفحة الرسمية لأولمبيك أقبو: “أي فريق يحقق مشوار الذي حققه فريق أولمبيك أقبو يجعل من الطبيعي تسليط الأنظار عليه”.

كما أضاف: “بالنسبة لي الفريق سجل مشوارا في المستوى إلى حد الآن، رغم تراجع نتائجه في المباريات الأخيرة”.

وتابع منير زغدود: “علينا تفادي تسرب الشك في المجموعة، من خلال اعادة الثقة للاعبين، لعودة للنتائج الايجابية، وهدفنا لهذا الموسم هو ضمان البقاء في القسم المحترف”.

رابط دائم : https://nhar.tv/UbycW
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