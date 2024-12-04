زغدود: “علينا العمل على إعادة الثقة للاعبين وهدفنا ضمان البقاء”

شدد المدرب الجديد لنادي أولمبيك أقبو، منير زغدود، على ضرورة اعادة الثقة للاعبيه، كما كشف بأن هدفهم في هذا الموسم هو ضمان البقاء.

وصرح زغدود، للصفحة الرسمية لأولمبيك أقبو: “أي فريق يحقق مشوار الذي حققه فريق أولمبيك أقبو يجعل من الطبيعي تسليط الأنظار عليه”.

كما أضاف: “بالنسبة لي الفريق سجل مشوارا في المستوى إلى حد الآن، رغم تراجع نتائجه في المباريات الأخيرة”.

وتابع منير زغدود: “علينا تفادي تسرب الشك في المجموعة، من خلال اعادة الثقة للاعبين، لعودة للنتائج الايجابية، وهدفنا لهذا الموسم هو ضمان البقاء في القسم المحترف”.