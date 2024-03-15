زغدود: “فريق مولودية الجزائر محظوظ بامتلاكه لاعب مثل بن خماسة”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب فريق اتحاد بسكرة، منير زغدود، على لاعب مولودية الجزائر، محمد بن خماسة، ومروده هذا الموسم في البطولة المحترفة.
وصرح زغدود، اليوم الجمعة، في هذا الخصوص، للاذاعة الوطنية: “بن خماسة، عرفته في اتحاد العاصمة، وهو يعتبر قيمة ثابتة”.
كما أضاف: “فريق المولودية محظوظ بامتلاكها لاعب مثل بن خماسة، الذي يقدم مجهودات كبيرة دفاعيا، وهجوميا”.
وتابع المدرب الحالي لفريق اتحاد بسكرة، منير زغدود: “بن خماسة، كان قادر على تقديم مشوار أفضل، لولا الاصابات التي أعاقته كثيرا”.
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