زغدود: “قدمنا بداية موسم جيدة وهدفنا ضمان البقاء في مرتبة مريحة”

أبدى مدرب نجم بن عكنون، منير زغدود، رضاه عن البداية التي سجلها فريقه في الموسم الجاري من البطولة، مؤكدا بأن هدفهم هو ضمان البقاء في مرتبة مريحة.

وصرح زغدود، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “قدمنا بداية موسم جيدة، رغم هزيمتنا في المباراة الاولى ضد مولودية وهران”.

كما أضاف: “الأمر لم يكن سهلا، كون الفريق شهد تجديد كبير في التعداد، لكن نحن راضون على المردود الحالي، ويمكننا تقديم الأفضل بالعمل الجاد”.

وأردف: “بالنظر للمباريات التي خضناها لحد الآن، نحن راضون على النتائج المحققة، والفريق في تطور من مباراة لأخرى”.

وأضاف: “علينا الحفاظ على جيدتنا في العمل، كون الأمور ستكون أصعب في المباريات المقبلة مع تقدم جولات البطولة”.

وبخصوص مباراتهم المقبلة، ضد وفاق سطيف، قال زغدود: “مباراتنا المقبلة ستكون صعبة، بالنظر لوضعيتهم منافسنا، علينا تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة ايجابية”.

وختم منير زغدود: “هدفنا للموسم الحالي هو تحقيق مركز مريح في ترتيب البطولة، يضمن لنا البقاء في القسم المحترف”.