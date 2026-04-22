زغدود: “قدمنا مردودا جيدا ضد المولودية والمباراة كانت في المستوى”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب نجم بن عكنون، منير زغدود، مردود فريقه في مباراتهم ضد مولودية الجزائر، رغم هزيمتهم.
وصرح زغدود، بخصوص هذه المواجهة: “مباراتنا ضد المولودية كانت في المستوى من كلا الطرفين”.
كما أضاف: “فريقنا قدم مردودا جيدا، وكانت لنا أوقات قوة خلال المباراة، حيث بعد تعديل المولودية للنتيجة تمكنا من العودة وتسجيل هدف ثاني”.
وتابع منير زغدود: “كنا قادرين على استغلال بعض الفرص لتعميق الفارق بعد ما رمى فريق المولودية بكل ثقله في الهجوم لتعديل النتيجة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/8xyTm