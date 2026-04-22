زغدود: “قدمنا مردودا جيدا ضد المولودية والمباراة كانت في المستوى”

بقلم كريم تيغرمت
زغدود: “قدمنا مردودا جيدا ضد المولودية والمباراة كانت في المستوى”
ثمّن مدرب نجم بن عكنون، منير زغدود، مردود فريقه في مباراتهم ضد مولودية الجزائر، رغم هزيمتهم.

وصرح زغدود، بخصوص هذه المواجهة: “مباراتنا ضد المولودية كانت في المستوى من كلا الطرفين”.

كما أضاف: “فريقنا قدم مردودا جيدا، وكانت لنا أوقات قوة خلال المباراة، حيث بعد تعديل المولودية للنتيجة تمكنا من العودة وتسجيل هدف ثاني”.

وتابع منير زغدود: “كنا قادرين على استغلال بعض الفرص لتعميق الفارق بعد ما رمى فريق المولودية بكل ثقله في الهجوم لتعديل النتيجة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/8xyTm
