زغدود: “كنا خارج الإطار أمام بارادو ودفعنا الثمن غاليا”

اعترف مدرب اتحاد بسكرة، منير زغدود، بأن فريقه كان خارج الإطار في مواجهة بارادو، ما كبدهم هزيمة ثقيلة.

وصرح زغدود، عقب هذه المباراة، لتلفزيون النهار”: “للأسف لم نكن في المستوى المطلوب، عكس منافسنا”.

كما أضاف: “حاليا نتواجد في وضعية جد صعبة، لعدم تأهيل لاعبينا الجدد، ما جعلنا محدودين في خياراتنا خلال هذه المباراة”.

يذكر أن اتحاد بسكرة، انهزم على أرضية ميدانه، امام الضيف نادي بارادو، بنتيجة خمسة أهداف دون رد.