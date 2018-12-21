زغدود: “كنت آخر من يعلم بتغيير موعد ومكان لعب مباراة المولودية”

أبدى منير زغدود، مدرب رائد القبة، امتعاضة من إدارة ناديه، بسبب عدم إستشارته قبل اتخاذ قرار تغيير موعد ومكان لعب مباراة الكأس، أمام المولودية.

وصرح منير زغدود، لتلفزيون “النهار”: “الشيء الذي لم يعجبني، هو أنني كنت آخر من يعلم بنقل هذه المباراة إلى ملعب “05 جويلية” مع تغيير موعدها”.

وأضاف: “أنا كمدرب للفريق لم يتم إستشارتي، ومن المفروض أخذ رأي الطاقم الفني في مثل هذه الأمور التقنية”.

وتابع: “بالنسبة لي المولودية هي من استقبلت في هذه المباراة، ووافقت على لعب هذه المواجهة، تفاديا لخصم نقاط من رصيد الفريق”.

يذكر أن مولودية الجزائر، فاز أمس الخميس، على رائد القبة، بنتيجة 3-0، لحساب الدور الـ32 من كأس الجمهورية.