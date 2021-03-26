زغدود: “لا تهمني نتائج المولودية.. أريد النقاط الثلاث”

أكد “منير زغدود”، مدرب إتحاد العاصمة أن فريقه جاهز للاطاحة بالغريم التقليدي مولودية الجزائر سهرة اليوم الجمعة.

وقال “زغدود” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “نريد الفوز بالداربي ونريد الفوز بالنقاط الثلاث حتى نتحسن في الترتيب”.

وأضاف: “داربي إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر لا يقف على نتائج الفريقين في النتائج الأخيرة، بل هي مباراة مختلفة”.

وتابع: “يجب أن لا نفكر في نتائج الفريق الخصم وأن نحترمهم وأن نقوم بالواجب ونحقق النقاط الثلاث”.

وختم كلامه: “كل اللاعبين جاهزين سوى اللاعبين الغير مؤهلين في صورة بيلام ولوصيف”.