زغدود: “لا تهمني نتائج المولودية.. أريد النقاط الثلاث”

الرياضة
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زغدود: “لا تهمني نتائج المولودية.. أريد النقاط الثلاث”
بقلم أمير بهلول

أكد “منير زغدود”، مدرب إتحاد العاصمة أن فريقه جاهز للاطاحة بالغريم التقليدي مولودية الجزائر سهرة اليوم الجمعة.

وقال “زغدود” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “نريد الفوز بالداربي ونريد الفوز بالنقاط الثلاث حتى نتحسن في الترتيب”.

وأضاف: “داربي إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر لا يقف على نتائج الفريقين في النتائج الأخيرة، بل هي مباراة مختلفة”.

وتابع: “يجب أن لا نفكر في نتائج الفريق الخصم وأن نحترمهم وأن نقوم بالواجب ونحقق النقاط الثلاث”.

وختم كلامه: “كل اللاعبين جاهزين سوى اللاعبين الغير مؤهلين في صورة بيلام ولوصيف”.


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