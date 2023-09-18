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الرياضة

زغدود: “لدينا أمل في قدرة فريقنا على الظهور بوجه أفضل مستقبلا”

بقلم كريم تيغرمت
زغدود: “لدينا أمل في قدرة فريقنا على الظهور بوجه أفضل مستقبلا”
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أكد مدرب اتحاد بسكرة، منير زغدود، رضاه عن مردود فريقه في أول خرجة لهم هذا الموسم في البطولة، رغم هزيمتهم بهدف دون رد أمام شبيبة الساورة.

وصرح زغدود، لتلفزيون “النهار”: “كبداية انا غير راض عن النتجية التي انتهت عليها مباراة أمام شبيبة الساورة”.

كما أضاف مدرب اتحاد بسكرة: “مردود فريقنا خاصة في الشوط الثاني منحنا أمل في قدرتنا على الظهور بوجه أفضل مستقبلا”.

وأكد منير زغدود، تفاؤله بخصوص مستقبل فريقه مؤكدا: “هذه النتيجة السلبية لن تأثر على معنويات فريقنا في الجولات القادمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/BK6J6
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