زغدود: “لدينا أمل في قدرة فريقنا على الظهور بوجه أفضل مستقبلا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب اتحاد بسكرة، منير زغدود، رضاه عن مردود فريقه في أول خرجة لهم هذا الموسم في البطولة، رغم هزيمتهم بهدف دون رد أمام شبيبة الساورة.
وصرح زغدود، لتلفزيون “النهار”: “كبداية انا غير راض عن النتجية التي انتهت عليها مباراة أمام شبيبة الساورة”.
كما أضاف مدرب اتحاد بسكرة: “مردود فريقنا خاصة في الشوط الثاني منحنا أمل في قدرتنا على الظهور بوجه أفضل مستقبلا”.
وأكد منير زغدود، تفاؤله بخصوص مستقبل فريقه مؤكدا: “هذه النتيجة السلبية لن تأثر على معنويات فريقنا في الجولات القادمة”.
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