زغدود: “لمست رغبة وعزيمة لدى اللاعبين للعودة بقوة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب أولمبيك أقبو، منير زغدود، انطباعه عن وضعية لاعبي الفريق، بعد الحصة التدريبية الالولى التي أشرف عليها.
وفي تصريح خص به الصفحة الرسمية للفريق، قال زغدود: “في الحصة التدريبية الأولى التي أشرفت عليها لمست تجاوب من اللاعبين وعزيمة على العودة بقوة في قادم المباريات”.
كما أضاف: “سنعمل مستقبلا على تصحيح بعض النقاط السلبية التي وقفنا عليها، مع تعزيز الأمور الايجابية”.
وتابع منير زغدود: “نتمنى أن نكون في مستوى تطلعات مسؤولي الفريق والأنصار من خلال تقديم الإضافة اللازمة”.
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