زغدود: “لم نطبق طريقة اللعب التي حضّرناها لمواجهة الوفاق”

كشف مدرب نجم بن عكنون، منير زغدود، الأسباب التي كلّفت فريقه الهزيمة، أمام وفاق سطيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من البطولة المحترفة.

وصرّح منير زغدود، عقب هذه المباراة: “في الشوط الأول كنا خارج الإطار نوعا ما ولم نتحكم في الكرة كما ينبغي”.

كما أضاف: “لم نطبّق طريقة اللعب التي عملنا عليها طيلة الأسبوع، وهذا الأمر وارد الحدوث في أي مباراة”.

وتابع منير زغدود: “في الشوط الثاني أظهرنا ردة فعل جيدة، أحسن من الشوط الأول، وكنا قادرين على التهديف”.