زغدود: ” لي يستاهل يلعب في الفترة المقبلة”

أكد مدرب فريق إتحاد العاصمة منير زغدود أنه لا يعتمد على المحاباة في إختيار اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في الفترة المقبلة من البطولة.

وتحدث المدرب الجديد لفريق إتحاد العاصمة عن عودته إلى بيته مجددا بعد إقالة المدرب الفرنسي تيري فروجي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“الحمد لله رجعت الآن للنادي والمهم أن نخرج الفريق من هذه الأزمة التي يمر بها”.

وأضاف:”أنا في بيتي وليس لدي أي إشكال مع النادي، بل العكس الأمور سهلة في الفريق، بدأنا العمل وكل الظروف مهيئة.”

“بطبيعة الحال عندما يمر الفريق بأزمة نتائج، الفريق يكون محبط والشك يدخل اللاعبين، يجب أن لا نستسلم لهذا الأمر وأن نركز أكثر في المباريات ونحاول تحسين الأمور. “

وإختتم حديثه قائلا: “لدي 3 أيام فقط على رأس الفريق ولن أغير من أجل التغيير، اللاعب الذي يستحق مكانةفي التشكيلة الأساسية سيشارك والذي لا يستحق “مايلعبش”