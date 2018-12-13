زغدود: “مباراة المولودية في الكأس ستكون تحضيرية لمرحلة العودة”

كشف منير زغدود، مدرب رائد القبة، أن مواجهة مولودية الجزائر، في كأس الجمهورية، ستكون مباراة تحضيرية لفريقه، تحسبا لمرحلة العودة من البطولة.

وصرح منير زغدود، لتلفزيون “النهار”: “مواجهة المولودية أو أي فريق آخر، نعتبره ضمن تحضيرات الفري قلمرحلة العوة من البطولة”.

وأضاف: “هذا لا يعني أننا سنلعب هذه المباراة من أجل الخسارة، على العكس سنلعب كامل حظوظنا، وسنعمل ما في وسعنا لتحقيق التأهل”.

يذكر أن قرعة كأس الجمهورية للدورالـ32، أوقعت نادي رائد القبة، في مواجهة مولودية الجزائر، بملعب “بن حداد” بالقبة.