زغدود مدربا لشبيبة الساورة إلى غاية نهاية الموسم

أعلنت إدارة شبيبة الساورة عن التعاقد مع المدرب منير زغدود إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري حاليا.

كما كشفت إدارة شبيبة الساورة عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الاثنين، عن تعيين لطفي بودراع مدربا مساعدا له.

ويملك المدرب السابق لفريق اتحاد العاصمة تجربة في عالم التدريب في البطولة الجزائرية حيث سبق له درّب، اتحاد العاصمة، ورائد القبة.

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