زغدود: “مردود اللاعبين يجعلنا متفائلين رغم تضييعنا للنقاط الثلاثة”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، منير زغدود حسرته على تضيع النقاط الثلاثة، بعد تعادلهم أمس الجمعة بنتيجة 1-1 أمام نادي بارادو، مبديا في ذات الوقت رضاه عن مردود لاعبيه.

وصرح زغدود، لتلفزيون “النهار”، عقب هذه المواجهة: “كان بإمكاننا حصد النقاط الثلاثة، لولا الهدف الذي تلقيناه في الدقيقة الأخيرة من المباراة”.

وأضاف مدرب اتحاد العاصمة: “الأمر الذي يجعلنا متفائلين رغم هذا التعادل، هو مردود لاعبينا في هذه المباراة”.

يذكر أن هذه أول مباراة يشرف عليها المدرب منير زغدود، بعد توليه العارضة الفنية لاتحاد العاصمة، خلفا لدزيري بلال.