زغدود: “مولودية وهران يحسن التفاوض خارج ملعبه”

إعتبر مدرب اتحاد العاصمة، منير زغدود، أنه منافسهم المقبل مولودية وهران، يحسن التفاض خارج دياره، ما يتطلب منهم التحضير جيدا لهذه المواجهة.

وصرح زغدود، خلال ندوته الصحفية: “مولودية وهران، يحسن التفاوض خارج ميدانه، ويلعب بأريحية مقارنة بمبارياته داخل الديار”.

وأضاف: “من جهتنا علينا التحضير جديا لهذه المباراة من كل الجوانب، ودراسة منافسنا بشكل جيد من ناحية نقاط الضعف والقوة، لنكون في المستوى”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيستظيف فريق مولودية وهران، السبت المقبل، بملعب “عمر حمادي”، ضمن الجولة الـ22 من المحترف الأول.