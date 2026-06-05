زغدود: “نقطة التعادل أمام اتحاد العاصمة مرضية بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب نجم بن عكنون، منير زغدود، رضاه على نتيجة التعادل التي سجلها فريقه أمس الخميس، في مواجهة اتحاد العاصمة.
وصرح زغدود، عقب هذه المواجهة: “المباراة كانت جيدة من الناحية التقنية، رغم أننا في نهاية الموسم”.
كما أضاف مدرب نجم بن عكنون: “أشكر اللاعبين على المجهودات المبذولة في هذه المباراة، ومردودهم بصفة عامة”.
وتابع منير زغدود: “نقطة التعادل التي حصدناها من مباراتنا ضد اتحاد العاصمة، مرضية بالنسبة لنا”.
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