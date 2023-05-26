إعــــلانات
الرياضة

زغدود: “هدفنا تحقيق التأهل واسعاد جمهور بشار”

بقلم كريم تيغرمت
زغدود: “هدفنا تحقيق التأهل واسعاد جمهور بشار”
  • 49
  • 0

أكد مدرب شبيبة الساورة، منير زغدود، عزمه رفقة لاعبيه، على تجاوز عقبة أولمبي الشلف، في نصف نهائي كأس الجمهورية، رغم اعترافه بقوة منافسهم.

وصرح زغدود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “هذه المباراة هي عرس كروي، ولا مشكل لدينا بخوضها في ملعب وهران”.

كما أضاف مدرب شبيبة الساورة: “هدفنا تحقيق نتيجة ايجابية، وضمان التأهل من أجل اسعاد جماهير بشار بصفة عامة”.

وتابع منير زغدود: “فريق الشلف لا يُستهان به، كونه يملك لاعبين في المستوى، بالإضافة لمدرب ذو خبرة كبيرة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/P0BKH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر