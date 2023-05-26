زغدود: “هدفنا تحقيق التأهل واسعاد جمهور بشار”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب شبيبة الساورة، منير زغدود، عزمه رفقة لاعبيه، على تجاوز عقبة أولمبي الشلف، في نصف نهائي كأس الجمهورية، رغم اعترافه بقوة منافسهم.
وصرح زغدود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “هذه المباراة هي عرس كروي، ولا مشكل لدينا بخوضها في ملعب وهران”.
كما أضاف مدرب شبيبة الساورة: “هدفنا تحقيق نتيجة ايجابية، وضمان التأهل من أجل اسعاد جماهير بشار بصفة عامة”.
وتابع منير زغدود: “فريق الشلف لا يُستهان به، كونه يملك لاعبين في المستوى، بالإضافة لمدرب ذو خبرة كبيرة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/P0BKH