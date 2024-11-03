زغدود :”هدف شبيبة القبائل كان خطأ لصالحنا”

اعترف مدرب إتحاد بسكرة منير زغدود بقوة الفريق الضيف شبيبة القبائل الذي عاد بثلاث نقاط ثمينة إلى دياره.

وقال منير زغدود خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بملعب العالية بالزيبان “الضيف شببية القبائل عرف كيفية الوصول إلى الفوز ويجب علينا أن نتقبل الهزيمة رغم أن التقبل صعب، لو حققنا التعادل على الأقل كنا سنكون مرتاحين بعض الشيء”.

وأضاف مدرب فريق اتحاد بسكرة “واجهنا منافس الكرات العالية جيدا، و أريد أن أتطرق إلى نقطة التحكيم، الذي لا أود الحديث عنه كثيرا و ليس من عاداتي”.

كما ختم “الهدف كان خطأ لصالحنا، لكن يجب النظر إلى المستقبل ومواصلة العمل”.

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