زغلاش: “الوفاق في أحسن أحواله ونسعى للحفاظ على الوصافة”

الرياضة
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زغلاش: “الوفاق في أحسن أحواله ونسعى للحفاظ على الوصافة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مسير وفاق سطيف جابر زغلاش، أن فريقه يتواجد في أحسن أحواله في الفترة الأخيرة، مؤكدا عزمهم على الحفاظ على مركز الوصافة في ترتيب البطولة.

وصرح جابر زغلاش، للإذاعة الوطنية: “حققنا أمس الخميس، فوزا مهما أمام اتحاد بسكرة، عززنا من خلاله رصيدنا بثلاث نقاط جديدة”.

وأضاف: “مررنا بفترة صعبة في بداية الموسم، بالنظر للمشاكل التي كان يتخبط فيها النادي، لكننا تمكنا من تجاوز ذلك بتظافر جهود الجميع مع الإدارة الحالية”.

وتابع: “نسعى للحفاظ على مركزنا الثاني في ترتيب البطولة، من خلال المواصلة في تحقيق نتائج ايجابية في قادم المباريات”.

وتابع: “حققنا 12 مباراة بدون انهزام، ما يدل أن الفريق استرجع ثقته ويتواجد حاليا في أحسن أحواله، وهدفنا إعادة هيبة الوفاق، وإسعاد أنصارنا في نهاية الموسم الجاري “.


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