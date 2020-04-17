زغلاش: “الوفاق يعاني من ضائقة مالية كبيرة”

الرياضة
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زغلاش: “الوفاق يعاني من ضائقة مالية كبيرة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مسير نادي وفاق سطيف، جابر زغلاش، معاناة فريقه من ضائقة مالية كبيرة هذا الموسم، مرجعا ذلك لأسباب عديدة.

وصرح زغلاش، للإذاعة الوطنية: “الوفاق يعاني من وضعية مالية صعبة، بالنظر للديون التي كانت متراكمة على النادي منذ الموسم الماضي”.

وأضاف: “هناك تأخر في دفع أجور اللاعبين، بالنظر لتأخر ممولي الفريق ضخ الأموال، بالإضافة لتقليص مساعدات الولاية مقارنة بالمسوم الماضي”.

وتابع: “تحدثت مع ركائز الفريق، وأبدو استعدادهم للمناقشة أجور فترة الحجر الصحي، بشرط تسوية مستحقاتهم السابقة”.

وختم جابر زغلاش: “لا يمكننا حاليا مواصلة تسيير الفريق بمعدل الأجور الحالي، وفي حال استمرارنا على رأس الفريق الموسم المقبل سنقوم بمراجعة الأجور”.


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