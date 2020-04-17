زغلاش: “الوفاق يعاني من ضائقة مالية كبيرة”

كشف مسير نادي وفاق سطيف، جابر زغلاش، معاناة فريقه من ضائقة مالية كبيرة هذا الموسم، مرجعا ذلك لأسباب عديدة.

وصرح زغلاش، للإذاعة الوطنية: “الوفاق يعاني من وضعية مالية صعبة، بالنظر للديون التي كانت متراكمة على النادي منذ الموسم الماضي”.

وأضاف: “هناك تأخر في دفع أجور اللاعبين، بالنظر لتأخر ممولي الفريق ضخ الأموال، بالإضافة لتقليص مساعدات الولاية مقارنة بالمسوم الماضي”.

وتابع: “تحدثت مع ركائز الفريق، وأبدو استعدادهم للمناقشة أجور فترة الحجر الصحي، بشرط تسوية مستحقاتهم السابقة”.

وختم جابر زغلاش: “لا يمكننا حاليا مواصلة تسيير الفريق بمعدل الأجور الحالي، وفي حال استمرارنا على رأس الفريق الموسم المقبل سنقوم بمراجعة الأجور”.