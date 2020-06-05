زغلاش :”قضية حلفاية نسيناها ونركز على الإستئناف فقط”

الرياضة
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زغلاش :”قضية حلفاية نسيناها ونركز على الإستئناف فقط”
بقلم النهار أونلاين

أكد المُسير في نادي وفاق سطيف، جابر زغلاش، بأن قضية التسجيل الصوتي المنسوب لفهد حلفاية، لم تعد قضية الساعة بالنسبة لنسور الهضاب.

وتحدث في هذا الشأن للقناة الإذاعية الأولى :”هذه القضية نسياناها، والأمر الوحيد الذي نركز عليه خلال الفترة الحالية، هو إستئناف المُنافسة الرسمية”.

وواصل :”القضية برُمتها الآن، في يد الجهات المُختصة، ولن نعلق عليها تماما، خاصة وأن الفريق أصبح يتعرض لهجمات غير مفهومة من بعض الجهات”.

وختم :”ما يُريحنا الآن، وهو أن اللاعبين مُتحمسون لإستئناف مُباريات الدوري، ومن جهتنا كإدارة، فإننا نحضر البروتوكل لحماية الجميع من فيروس كورونا”.


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