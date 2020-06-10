زغلاش: ” ماشي حلفاية لي كان يجيب الدراهم”

الرياضة
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زغلاش: ” ماشي حلفاية لي كان يجيب الدراهم”
بقلم يونس رزيق

أكد رئيس ديريكتوار فريق وفاق سطيف “جابر زغلاش” أن غياب المدير العام للنادي لا يشكل عائقا على الجانب المادي للفريق السطايفي.

وتحدث زغلاش عن غياب المدير العام “فهد حلفاية ” الذي تم سجنه هذا الأسبوع بعد مثوله أمام العدالة

وقال: “المدير العام ليس هو من يجلب الأموال، لأن الدعم المادي يصلنا من الممولين والسلطات الولائية والبلدية، ويتكفل بها الديريكتوار، لذلك فإن المدير العام ليس هو من يجلب الأموال، لذلك فإن غيابه ليس مشكلا من الجانب المادي، لكن من الجانب المعنوي لأنني بدأت العمل معه في نفس الوقت”.


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