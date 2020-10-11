زغماتي:”الدولة ستتصدى بكل قوة لظاهرة عصابات الأحياء”

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، أن الدولة ستواصل جهودها في محاربة كل ظواهر العنف التي تفشت في المجتمع الجزائري بما في ذلك عصابات الأحياء.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، قال زغماتي:”الحكومة الحالية لديها 7 أشهر عمل فقط، وخلال هذه الفترة بادرنا بعدة نصوص لمواجهة ظاهرة تفشي العنف،

والبداية بسن قانون لحماية الأطباء واليوم هذه الظاهرة بالكاد تختفي، والجهات القضائية نادرا ما تخطر بهذا النوع من القضايا.”

وواصل وزير العدل:”بادرنا بقانون لمحاربة ما يسمى بعصابات الأحياء، ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيد إلى اليوم تابعت الجهات القضائية على المستوى الوطني 108 أشخاص، وتم إصدار عقوبات ضدهم من 5 إلى 8 سنوات حبس.

واختتم زغماتي، بأن السلطات العمومية تواصل جهودها لمحاربة كل ظواهر العنف التي تفشت في مجتمعنا.