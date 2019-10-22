 زغماتي:يجب محاربة ظاهرة التهرب من دفع الإشتراكات لحمايةأموال المشتركين

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 زغماتي:يجب محاربة ظاهرة التهرب من دفع الإشتراكات لحمايةأموال المشتركين
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن محاربة ظاهرة التملص من دفع الإشراكات يجب أن يكون من خلال تكافل العمال القضائي و الضمان الإجتماعي.

وقال زغماتي خلال تدخله اليوم خلال اليوم الدراسي حول الضمان الإجتماعي أن السلطات القضائية يجب أن تكون مطلعة على الإجراءات التنظيمية.

ويجب كذلك حسب ذات المتحدث  فهم كل القضايا المرفوعة إلى القضاء المدني أو فضلاعن ضرورة العمل على حماية أموال المشتركين

هذا السياق قال زغماتي أن هذا اليوم الدراسي يجب أن يمتد إلى الحفاظ على التوازنات الإجتماعية الكبرى و وزارة العدل لن تدخل اي مجهود لتذليل الصعوبات.


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