زغماتي: أصوات مغرضة تعمل على التشكيك بظروف التكفل داخل المؤسسات العقابية

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن رئيس الجمهورية بتعيينه السعيد زرب بصفته مديرا عاما لإدارة السجون أراد أن يوجه رسالة لموظفي هذا السلك.

وأضاف زغماتي في كلمته على هامش تنصيب زرب مديرا عاما لإدارة السجون خلفا لفيصل بوربالة أن الرئيس تبون أراد من خلال هذا التعيين إعطاء نفس جديد لسلك إدارة السجون .

وأشار زغماتي إلى أنه هذه المرة الأولى التي يعين فيها مدير عام على رأس إدارة السجون ضابط تدرج في كل الرتب داخل السلك.

وأكد زغماتي على أن إطارات سلك السجون بينوا انضباطهم و صبرهم في التسيير وكان آخره تسيير جائحة كورونا.

وأشاد وزير العدل باحترافية مستخدمي إدارة السجون ومهنيتهم التي سمحت بتخطي أزمة الجائحة بنجاح خاصة الأسلاك الطبية بالمؤسسات العقابية الذين عرفوا التحكم بالوضع افضل تحكم.

وقال الوزير أن مؤسسة السجن تؤدي وظيفة اجتماعية، لكن مستخدم إدارة السجون على الرغم من الجهود التي يبذلونها فإنه من الحين لأخر تتعالى أصوات مغرضة تعمل على التشكيك بظروف التكفل داخل المؤسسات العقابية.

وأضاف أن البعض يوجه الاتهام للمؤسسات العقابية بأنها فنادق من خمسة نجوم، مشيرا إلى أن المؤسسات العقابية الجزائرية وفق المعايير الدولية مثلما شهدت عليه مختلف المنظمات الدولية الحكومية غير الحكومية.

كما شدد زغماتي على أن المؤسسات العقابية تركز على الجانب الادماجي ، كما أن السياسة العقابية ترتكز على إعادة إدماج المسجونين في المجتمع.