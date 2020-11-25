زغماتي: أطراف حاولت إغراق الجزائر بسيارات تحمل وثائق مزورة

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إنّ أجهزة الدولة أفشلت محاولة لإغراق الجزائر بسيارات تحمل وثائق مزورة.

وأكد زغماتي تصريح له اليوم على هامش تواجده بمجلس الأمة لمناقشة قانون الوقاية من الاختطافات، أن هذا الملف حاليا متكفل به بصفة جدية على مستوى وزارة الداخلية.

وأضاف أن هناك مئات السيارات أدخلت إلى الجزائر بصفة غير شرعية دون الدخول في التفاصيل، ولدى تفطن المصالح المختصة تم حجز السيارات.

وفي هذا السياق، أضاف أن هناك خلل في الأجهزة التي كان عليها السهر على عدم حصول ذلك، مؤكدا بأن الملف في طريقه إلى المعالجة النهائية.

وبخصوص سؤال حول منح الضبطية القضائية للحماية المدنية، قال نفس المتحدث أن مهام هذه الأخيرة لا علاقة لها بمجال التحري بل مهامها تقديم الإسعاف.