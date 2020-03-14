زغماتي: أموال عمومية كبيرة صرفت لتكوين مجموعة كبيرة من القضاة

عبر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن دهشته “للأموال العمومية الكبيرة التي صرفت لتكوين مجموعات كبيرة من القضاة في المادة الإدارية”.

وقال زغماتي، خلال كلمة له ألقاها بمناسبة إفتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، أن “الكثير من هذه الأموال العمومية التي صرفت كان لمدة طويلة تصل إلى سنة كاملة”.

وأشار وزير العدل أن “حد الإستخفاف بهذه الوظيفة العالية الخطورة وصل إلى حد التعيين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية”.

كما أوضح وزير العدل أنه غالبا ما “يلاحظ عادة بالنسبة لوظيفة محافظي الدولة المعينين من بين قضاة النيابة بدون تكوين إضافي في المادة الإدارية”.