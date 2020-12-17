زغماتي.. إدماج المحبوسين مهنيا يساهم في حل مشاكل النظام والأمن العام

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زغماتي.. إدماج المحبوسين مهنيا يساهم في حل مشاكل النظام والأمن العام
بقلم أسماء.ع

قال  وزير العدل حافظ الاختام،بلقاسم زغماتي، إن توقيع اتفاقية حول ادماج المحبوسين مهنيا، يساهم في ايجاد حل للاشكالية المرتبطة بالنظام والأمن العام.

وأضاف وزير العدل، أن اهمية اتفاقية ادماج المحبوسين ، تكمن في الأهداف الرئيسية للمدارس الفكرية الكبرى  الحديثة .

تابعا “التي  تؤمن أن اعادة  ادماج المحبوسين اجتماعيا هو أفضل وسيلة لحماية المجتمع، وتتصدرها مدرسة الدفاع الاجتماعي”.

واشار وزير العدل، إلى أن “اتفاقية اليوم أوصت به الصكوك الدولية المتنوعية المتعلقة بحسن معاملة المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا”..

“فضلا عن ذلك “أن ما توصلنا إليه يثبت مسعى السلطات العمومية في مجال الدفاع الاجتماعي.”


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