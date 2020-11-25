زغماتي: إذا اقتضى الأمر.. سنعود لتنفيذ عقوبة الإعدام

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إنّ الجزائر دولة ذات سيادة في سن قوانينها وترتيب ما تراه ملائما للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص عقوبة الإعدام.

وأورد الوزير، خلال إجابته على أسئلة نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء: “ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام، أو تنفيذها”.

وأضاف زغماتي: “لم نمضِ على أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب”.

وأكد وزير العدل، أنه وإذا إقتضى الأمر العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، فسوف يكون ذلك.