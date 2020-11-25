زغماتي: الإختطاف جريمة بشعة.. وسنحاربها من مجتمعنا مهما كلّف الثمن

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن الشعب الجزائري رافض لظاهرة الإختطاف لأنها ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري.

وقال الوزير خلال رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، أن ظاهرة الإختطاف لا تتناسب وديننا الحنيف.

وأكد الوزير، أن هناك من يتغنى بأسباب عديدة عند إرتكاب جريمة الإختطاف على غرار الفقر والأسباب العائلية فهذا تفلسف.

وشدد زغماتي أنه لم يحصل ابدا أن كان الفقر يبيح أي جريمة كانت، وهذا مرفوض وغير مقبول، ولا يمكن إعتبار المخدرات كشيء يبرر هذه الجرائم الشنعاء.

وأكد الوزير، أن جريمة الإختطاف لا مبرر لها، وهي جريمة بشعة ويجب أن تسحق وأن تنزع من مجتمعنا مهما كلفنا ذلك من ثمن.

ودعا ذات المتحدث، إلى ضرورة دراسة الظاهرة، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي بالفرد إلى إقترافها، لأنها ليست خطر على الصغار فقط ، بل الكبار أيضا معرضون للإختطاف.