زغماتي: الرئاسيات المقبلة تشكل طوق نجاة للبلاد في هذه المرحلة

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زغماتي: الرئاسيات المقبلة تشكل طوق نجاة للبلاد في هذه المرحلة
بقلم أمينة داودي

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن رئاسيات 12 ديسمبر تشكل طوق نجاة للبلاد في هذه المرحلة.

جاء هذا خلال مشاركته في اليوم الدراسي حول المنازعات في تحصيل اشتركات الضمان الإجتماعي رفقة وزير العمل.

وأضاف الوزير أن الرئاسيات تشكل طوق النجاة الذي وضعه أشراف هذا الوطن بين أيدي الجزائريين.

كما يعمل ذوو الضمائر الحية منا على جعله منفذ النجاة في عالم لا يرحم كثر فيه المتربصون بالبلاد.
ودعا زغماتي الجزائريين لهذا اليوم التاريخي لرسم طريق المستقبل بما يفتح ابواب الفرج في زمن المحنة، ماشين في ذلك على درب من سبقونا الى نكران الذات خدمة للمصلحة العليا لوطننا الجزائر الذي لا وطن لنا غيره.


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