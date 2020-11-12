زغماتي: السجن المُؤبد يعادل الإعدام وإذا تطلب الأمر سنطبقه

أكد وزير العدل حافظ الأختام، إن الجزائر دولة ذات سيادة، والتشريع الجزائري له علاقة مباشرة بالنظام العام.

وأورد الوزير، خلال إجابته على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني، إن الجزائر لم تصادق على أي اتفاقيات دولية تمنع اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

موضحا إن الالتزام الذي أمضت فيه الجزائر مع الأمم المتحدة بخصوص الإعدام، هو التزام معنوي، وهي حرة.

وأشار زغماتي، إلى إن السجن المؤبد يعادل الاعدام، لأن المحبوس يموت كل يوم، وأن هناك من توفي في السجن.

وتابع وزير العدل، إن الإعدام ورد في الاسلام والشريعة قائلا: “نحن أحرار، إذا تطلب الأمر أن نعيد عقوبة الاعدام سنعيده، وليس لأي أحد الحق في التدخل فينا”.