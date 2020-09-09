زغماتي: السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر كل سلطة

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، أن “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده وأن الشعب مصدر كل سلطة”.

وقال زغماتي، في رد له على انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور، أن “أهمية الإنتخابات تتجسد في تجسيد سياسة الشعب”.

وأضاف زغماتي أن “القاعدة واضحة وهي الشعب مصدر كل سلطة فلابد من إيجاد دستور توافقي يتفق على المبادى الكبرى لنظام الحكم”.

وأشار زغماتي أن “تجسيد مبدأ التداول عن السلطة والإبتعاد عن كل ما من شأنه ان يشكل الانفراد بالسلطة”.

وبخصوص رده على الملاحظات الشكلية التي اثيرت حول مسألة المشروع التمهيدي .

قال زغماتي أنه “مجرد خطأ مطبعي وتداركنا الوضع، وذلك لا يأثر على مضمون الوثيقة”.