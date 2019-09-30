زغماتي..الشعب فقد حق المساواة بسبب جشع عديمي الضمير

قال وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن الشعب يناضل لأجل تكريس حقوق أخرى، ليس أقل شأنا من سابقاتها.

وأوضح زغماتي، خلال ندوة علمية في المجلس الدستوري، أن من بين الحقوق، هي المساواة، الذي هدر بسبب جشع ثلة قليلة.

وتابع الوزير، قوله إن هذه الثلة القليلة انعدم عندها الضمير وتدنى مستوى أخلاقهم.

وأضاف زغماتي، أن الشعب طالب أيضا بالحق في العمل،الذي أصبح عسير المنال بسبب المحاباة التي شكلت نمط التوظيف المختل في معاييره.

وأشار الوزير، إلى الحق في التقاضي الذي –حسبه- كاد أن ينتكس لطغيان نزوات التحيز واستغلال النفوذ وتجبر المال الفاسد.