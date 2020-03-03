زغماتي: الصحفيان اللذان يوجدان رهن الحبس المؤقت متابعان في جرائم لا علاقة لها بالصحافة

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن الصحفي يبقى مواطنا عادي يطبق عليه القانون على غرار باقي المواطنين.

واكد زغماتيخ لال مشاركته في اليوم الذي نظمته وزارة الإتصال مع نقابات الصحفيين بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان أن الصحفيين اللذين يوجدان رهن الحبس المؤقت لايتابعان في إطار جراء الصحافة وإنما في إطار القانون العام.

وأضاف زغماتي أنه على الرغم من أن الجرائم التي يتابع فيها هاذين الصحفيين لديها غطاء صحفي وغعلامي إلا أنها تبقى جرائم في إطار القانون العام وليس لديها علاقة بالصحافة