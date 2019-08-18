زغماتي: ” الفساد شوه وجه الإدارة العمومية وأساء لسمعة موظفيها”

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن الفساد شوه وجه الإدارة العمومية وأساء لسمعة موظفيها.

وأكد أن العدالة اليوم في مفترق الطرق، ومحطة أنظار الجميع، مهمتها استرجاع هيبة الدولة وحقوق المواطن المسلوبة.

يأتي هذا خلال إشرافه على تنصيب فريدة بن يحيى رئيسة جديدة لمجلس الدولة.

وأوضح الوزير أن آفة الفساد التي عرفتها الجزائر، لم تقتصر على الرشاوي والاختلاس، بل امتدت للاعتداء على الممتلكات العامة من طرف موظفين بها.

وأضاف “أضحى من غير المجدي إنكار ما يحدث في إداراتنا العمومية، أين أصبح المواطن يشكك في كل ما يصدر عنها بسبب الفساد”.

وأشار الوزير أن الحركة التي مست رئاسة مجلس الدولة والرؤساء، تهدف للتحسين المستمر للعمل القضائي والارتقاء به لمستوى تطلعات الشعب.

ودعا الوزير، الى التصدي للجريمة ومحابة الفساد بفرض سلطان القانون، خاصة وأن الشعب يعلق كل آماله على القضاء.