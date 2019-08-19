زغماتي: “القضاء سلطة مستقلة.. والقضاة هم أعمدتها”

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن القضاء سلطة مستقلة غرضها ومهمتها تطبيق القانون وحماية للمجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على تنصيب منور عنتر رئيسا لمجلس قضاء وهران، أن السلطة القضائية ترتكز على مبادئ الشرعية والمساواة والحياد.

وأشار حافظ الأختام، أن القضاة هم عماد السلطة واقسموا جميعا على الإلتزام وعدم الإخلال بالواجبات ضمن مدونات أخلاقياتهم.

وأكد زغماتي أن القضاة مطالبون بضمان عدالة محايدة لا تتأثر بالنظام الديموقراطي ولا أي مؤثرات قائمة ومحتملة.