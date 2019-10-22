زغماتي: القضاء سيحارب كل الظواهر السلبية التي تهز دعائم الضمان الإجتماعي

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن القضاء سيعمل على محاربة كل الظواهر السلبية التي تهز دعائم الضمان الإجتماعي.

جاء هذا خلال مشاركته في اليوم الدراسي حول المنازعات في تحصيل اشتركات الضمان الإجتماعي رفقة وزير العمل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تمكين قضاة النيابة بمعرفة عمل مؤسسات الضمان وأجهزة الرقابة لاسيما معاينة الجرائم.

وكشف زغماتي أن هنالك دعائم التضامن بدأت تهتز بسبب ظواهر سلبية اخذت تتسع شيئا فشيئا ومن نتائجها ضعف صناديق الضمان الإجتماعي.

في الوقت الذي يشهد فيه زيادة في النفقات مما يجعل توازناتها المالية مهددة وعاجزة عن الدور الذي جاءت من أجله.

وأفاد الوزير أن الغش يشكل احدى التهديدات الهامة للضمان الاجتماعي وياخذ اشكال مرتكبة بنية التملص بالوفاء بالالتزامات.

على غرار عدم التصريح بالعمال والتهرب من دفع اشتراكاتهم والتحايل ومن أجل الإستفادة غير القانونية للخدمات.