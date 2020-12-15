زغماتي: القضاة ملزمون بالحكم بالعدل وعليهم تطوير مهاراتهم لممارسة العمل القضائي

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إنه على القضاة أن يتمتعوا بالمواصفات الإنسانية، كما يتعين عليهم أن يطوروا مهاراتهم العملية واللغات التي تساعدهم على تدعيم قدراتهم لممارسة العمل القضائي.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته التي ألقاها على هامش تدشينه للمدرسة العليا للقضاء، أن القاضي ملزم بالحكم بالعدل وحسن إدارة الجلسة من العوامل الرئيسية لتحسين نظرة المتقاضي.

وأضاف زغماتي في كلمته ” طموحاتنا لا تتوقف في إصلاح منظومة التكوين إلى هذا الحد، بل لا بد من مراجعة شاملة وإعادة النظر في شروط الدخول للمدرسة العليا للقضاء”.

وواصل زغماتي قوله استقلالية القضاء والأحكام التي تصدر باسم الشعب الجزائري هي تكليف وليست تشريفا، داعيا إلى ضرورة وضع نظام تحفيزي لاستقبال الكفاءات نحو القطاع.

وألح وزير العدل على ضرورة إعطاء الأولولية الذي يكتسيه طابع العلاقات مع الجامعة الجزائرية وفتح ورشات بالموازاة مع مراجعة قانون الاجراءات الجزائية، خاصة ماتعلق منه بمحكمة الجنايات.

كما شدد الوزير على مراجعة القانون التجاري واستحداث أنظمة وقائية ورفع العراقيل والتجريم عن فعل التسيير خاصة.

وفيما يتعلق بصحيفة السوابق العدلية قال الوزير، إنه سيتم التوقيف منحها بصفته الورقية بعد نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021 وهي ومايندرج في إطار الخدمات المقدمة عن بعد وعصرنة القطاع.