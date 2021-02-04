زغماتي: المال العام الذي يصرف بدون مقابل “فساد” ..وانتهى عهد ثقافة تبذيره

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أنه مايصرف من المال على تسيير محكمة الجنايات يعد من المال العام.

وأضاف الوزير، خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة، أن حرية الناس لا تقدر بثمن، وكذلك المال العام لا يقدر بثمن.

وأوضح الوزير، أن الذي يصرف بدون مقابل وبدون نتيجة يعتبر فسادا.

وألّح زغماتي، على ضرورة الحفاظ على الصالح العام والحرية وحرية الاشخاص، لأنه لا يمكن الفصل فيهم.

وأكد زغماتي، أن المال العام مقدس بقدوسة الحرية، ولو حافظنا على المال العام لما كنا في أريحية لما وصلنا إلى الضائقة المالية.

وقال زغماتي، أن المال العام هو ثقافة جديدة يجب غرسها في أذهان المسؤوليين والمواطنين.

وأضاف زغماتي قائلا :” إنتهى عهد ثقافة تبذير المال العام”.