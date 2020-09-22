زغماتي: المحاكمة عن بعد سمحت بمواصلة سيرورة العدالة خلال الأزمة الصحية

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زغماتي: المحاكمة عن بعد سمحت بمواصلة سيرورة العدالة خلال الأزمة الصحية
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن المحاكمة المرئية عن بعد  قد مكنت من مواصلة سير العدالة خلال فترة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء كوفيد 19.

وأضاف وزير العدل خلال عرضه لمشروع قانون الاجراءات الجزائية اليوم بقبة البرلمان ، أن هذه  التقنية التي تندرج في إطار عصرنة العدالة الجزائرية قد مكنت من تخفيف اشكالات تنقل الأشخاص وتحويلهم وتجنيد كبير للوسائل المادية والبشرية لذلك.

بالموازاة مع ذلك ذكر بلقاسم زغماتي أن هذه الاجراء أصبحت تواجه مكال عملية وثغرات قانونية ولهذا يجب إعادة تنظيمها بأحكام تفصيلية تسمح بعد إعاقة استخدامها بدون المساس بحقوق المتقاضين

وأكد الوزير أن هذه التقنية يجب أن تضمن سرية المحاكمة والتحقيق فضلا عن عرض واضح وكامل و شامل لحيثيات المحاكمة استخدامها في مرحلة التحقيق والمحاكمة، حمايتها بنصوص قانونية تمنع إعاقة استخدامها


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