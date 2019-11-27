زغماتي: النيابة العامة تحقق في أغلب الرسائل المجهولة التي تصلها

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زغماتي: النيابة العامة تحقق في أغلب الرسائل المجهولة التي تصلها
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إنّ وكلاء الجمهورية في كل المحاكم على مستوى التراب الوطني تحقق في كل الرسائل المجهولة حول مختلف القضايا التي تصلها.

وخلال شرحه للتقرير التمهيدي المتعلق بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية على اللجنة القانونية  بمجلس الأمة، أكد زغماتي على أن  ظاهرة التبليغ عن طريقة الرسائل المجهولة ليست في الجزائر فقط وإنما في العديد من دول العالم.

وأضاف وزير العدل ، أن النيابة الجمهورية تتلقى المئات من الرسائل المبلغة عن وجود قضايا فساد يوميا.

وأرجع المسؤول الحكومي القرار الأول و الأخير لوكيل الجمهورية من أجل التحرك والتحقيق في هذه القضايا.

وعلق زغماتي في الأخير عن اللجوء لهذه الطرق من أجل التبليغ عن الفساد إلى عدة أسباب وعلى رأسها الخوف على أنفسهم  من التعرض لأي مكروه أو مضايقات.


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