زغماتي: النيابة العامة ستتبع الصرامة والحزم لظاهرة الإعتداء على ممارسي الصحة 

قال وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، أن النيابة العامة ستتبع الصرامة والحزم لظاهرة الإعتداء على ممارسي الصحة.

واضاف زغماتي خلال إشرافه على تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، أنه انتشرت بكثرة في الٱونة الاخيرة الإعتداء اللفظي والجسدي على عمال الصحة بالرغم من الجهود التي يقومون بها للتكفل بالمرضى خاصة في الوضع الصعب الراهن والجائحة، معتبرا ان هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع استدعت تدخل السلطات لسن قانون لحمايتهم من اشكال الاعتداء.

وأشار الوزير، ان القضاة والنواب العامون مطالبون باستعمال الاليات القانونية للحد من هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حزم وصرامة، والالتزام بحماية المجتمع والحقوق لتمتد إلى مظاهر الاعتداءات الاخرى للمؤسسات الصحية عن طريق تسجيل فيديوهات واخبار عن الانترنيت تمس بحياة المرضى وعمل الأطباء وعمال الصحة.