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زغماتي : “بفضل المؤسسة العسكرية نحن على وشك الخروج من الأزمة “

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زغماتي : “بفضل المؤسسة العسكرية نحن على وشك الخروج من الأزمة “
بقلم شهرزاد مزياني

أشاد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ، بالمؤسسة العسكرية وفضلها بتجنيب الجزائر ماوقع في البلدان الأخرى.

وقال بلقاسم زغماتي خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة ، انه لا احد يستطيع انكار دور مؤسسة الجيش و قراراتها الحكيمة  لاخراج البلاد من الازمة ومرافقة الشعب .

ومن جهة اخرى، أفاد زغماتي ،أن  مراجعة القوائم الانتخابية وقرارات اللجان قابلة للطعن امام المحكمة العادية ، والقانون ابقى على المادة .

مضيفا ان كل القرارات قابلة للطعن امام الجهات المختصة  حسب الميكنيزمات التي أتى بها القانون  .

وفي سياق اخر، أكد  الوزير ان الدولة لن تتنازل على صلاحياتها السيادية مهما كانت المؤسسة والسلطة ،

وحضور المنظمات الدولية في العملية الانتخابية المرتقبة تكون بصفة الملاحظة فقط .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699434

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