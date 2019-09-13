زغماتي : “بفضل المؤسسة العسكرية نحن على وشك الخروج من الأزمة “

أشاد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ، بالمؤسسة العسكرية وفضلها بتجنيب الجزائر ماوقع في البلدان الأخرى.

وقال بلقاسم زغماتي خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة ، انه لا احد يستطيع انكار دور مؤسسة الجيش و قراراتها الحكيمة لاخراج البلاد من الازمة ومرافقة الشعب .

ومن جهة اخرى، أفاد زغماتي ،أن مراجعة القوائم الانتخابية وقرارات اللجان قابلة للطعن امام المحكمة العادية ، والقانون ابقى على المادة .

مضيفا ان كل القرارات قابلة للطعن امام الجهات المختصة حسب الميكنيزمات التي أتى بها القانون .

وفي سياق اخر، أكد الوزير ان الدولة لن تتنازل على صلاحياتها السيادية مهما كانت المؤسسة والسلطة ،

وحضور المنظمات الدولية في العملية الانتخابية المرتقبة تكون بصفة الملاحظة فقط .