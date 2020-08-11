زغماتي: تطوير تطبيق إلكتروني مع وزارة البريد لإرسال التبليغات إلكترونيا

كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق الكتروني مع وزارة البريد من أجل إرسال التبليغات إلكترونيا.

وقال الوزير خلال تنصيبه مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء العاصمة، أن الأرضية الرقمية التي استحدثتها الوزارة مكنت من تلقي 553 شكوى عن طريق الارضية الرقمية تم معالجة 342 عن طريق النيابة الالكترونية نهائيا، كما أن الرد في المجالس القضائية على هذه الشكاوي لن تتعدى يوم واحد.

وأضاف زغماتي، أن الوزارة تولي أهمية بالغة للتبليغ والتكليف بالحضور والأحكام القضائية من بين الإشكالات العويصة خاصة الاحكام الغيابية بسبب عدم تبليغ الاطراف وهو ما يشكل إضاعة للجهد والمال.

وكشف ذات المتحدث، أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق معلوماتي وارضية الكترونية مع بريد الجزائر لارسال التبليغات إلكترونيا ويوجد حاليا قيد الدراسة.